В магазине лакокрасочных материалов Хабаровска произошел крупный пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске 21 мая произошел крупный пожар в магазине лакокрасочных материалов на улице Большой, 108. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в 9:20 утра. На место отправились пожарные расчеты.

- Первые подразделения оперативно прибыли на место, внутри здания был дым. Два звена газодымозащитной службы провели разведку и поиск очага возгорания. Вскоре он был обнаружен в помещении на втором этаже, где находились лакокрасочные материалы, - рассказали в МЧС.

Огонь распространился дальше, со второго этажа на первый. Сначала площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, а затем пламя охватило уже около 300 квадратов. К настоящему времени пожар локализовали, однако работы по полной ликвидации еще продолжаются.

На месте пожара работают 26 специалистов управления и шесть единиц техники. Работа пока продолжается.

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