Пропавшую в Комсомольске-на-Амуре 74-летнюю женщину нашли Фото: Станислав Надалинский

После суток поисков в Комсомольске-на-Амуре нашли пропавшую 74-летнюю женщину. Комсомольчанка исчезла в районе улицы Котовского 20 мая. К настоящему времени ее нашли, женщина жива, с ней все в порядке. О том. Что пенсионерка нашлась, сообщил отряд «Лига Спас».

Между тем, ДПСО продолжает поиски пропавшего 76-летнего Геннадия Леснова. Мужчина пропал еще 18 мая, в селе Князе-Волконское, 1, район ДОС. В день пропажи мужчина был одет в темную куртку и брюки, темного цвета ботинки и черную кепку. Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, волосы седые, глаза голубые.

Представители ДПСО «Лига Спас» просят жителей, которые располагнают какой-либо информацией о том, где может быть мужчина, сообщить по телефону отряда: 89141673777.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.