В Хабаровске официально открыли ярмарочный сезон Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске начался ярмарочный сезон. Ярмарки выходного дня официально заработали на площадке возле арены «Ерофей», 21 мая здесь состоялось торжественное открытие и прошел «День местного производителя». Сегодня гостям представили молочные и мясные изделия, а также мороженое. Хабаровчане уже купили порядка 660 килограммов продукции.

- С каждым годом ярмарка становится все популярнее. С самого официального открытия мы запускаем полюбившийся розыгрыш, также в планах - разнообразные еженедельные активности. Ближайшие - «День рассады, цветов и зелени», «День Хабаровского района», а также «День местных производителей хлебобулочных изделий», - сказал Константин Могильный, глава регцентра инжиниринга Краевого сельхозфонда.

Фермеры продают также зелень, картошку, мед. Рыбную продукцию, рассаду и квас. На мероприятии провели дегустации, показали концерт и провели розыгрыш фермерского ящика. В прошлом году за фермерский сезон в краевой столице было продано около 190 тонн овощей на крупную сумму денег.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.