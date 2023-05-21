Горевший магазин на Большой в Хабаровске полностью потушили Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске на улице Большая, 108 днем 21 мая произошел крупный пожар. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вспыхнул магазин лакокрасочных материалов. В 12:49 пожарные полностью потушили возгорание. Сейчас на месте работают специалисты Госпожнадзора, они будут устанавливать причину возгорания.

- В 12.49 пожар в магазине лакокрасочных материалов в Хабаровск полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Очаг возгорания был обнаружен на втором этаже помещения, затем огонь перешел на первый этаж. Общая площадь, которую прошел огонь, составила порядка 300 квадратных метров. На пожаре работали 26 специалистов и шесть единиц техники.

О том, что на большой горит магазин, сообщение поступило в 9:20 утра. К 13:00 возгорание было полностью ликвидировано.

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