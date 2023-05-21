Управленцев и профильных специалистов Хабаровского края приглашают на Всероссийские конкурсы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управленцев, учителей, профильных специалистов, а также школьников и студентов Хабаровского края приглашают принять участие во Всероссийских конкурсах. На президентской платформе «Россия – страна возможностей» открылась регистрация на разные проекты. Те, кто принимает участие в проектах, могут получить ценные призы, отправиться в путешествие по стране, выиграть гранты на проекты, и многое другое.

Специалисты в сфере образования приглашаются для участия в конкурсе «Флагманы образования» и образовательного марафона. А для IT-специалистов уже начался прием заявок на хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Студенты могут поучаствовать в конкурсе «Открываем Россию заново», а школьники – в Школьной лиге III Международного строительного чемпионата.

На платформе в этом году будут доступны 24 проекта и 12 конкурсов. Принять участие в них могут и жители Хабаровского края.

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