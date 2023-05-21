Зонтики можно убирать: погода в начале новой недели в Хабаровске будет теплой Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Новая рабочая неделя в Хабаровске начнется с благоприятной погоды. 22 мая 2023 года в краевой столице будет до +18 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. Ночью в городе будет прохладно, термометр покажет около +5 градусов, ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

- В южных районах - без существенных осадков, температура ночью от +3 до +8 градусов, температура днем от +13 до +18, ветер западный 5-10 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Вполне теплый понедельник ждет центральные районы края. Дождей здесь не прогнозируют, а температура днем поднимется. Максимально здесь ожидается до +22 градусов. Ночью термометр может показывать и 0.

На севере региона погода не однозначная. В Аяно-Майском и Охотском районах ждут небольшие осадки. В остальной части стороны - преимущественно без дождей. Дневные температуры будут достигать 20 градцусов со знаком плюс, а ночные – до -1.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.