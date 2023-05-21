Михаил Дегтярев рассказал Владимиру Путину о проекте межвузовского кампуса Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом России рассказал Владимиру Путину об успехах в сфере образования в регионе. Как отметил губернатор, край лидирует по развитию образования среди других субъектов ДФО. В российском рейтинге регион занимает 23-е место.

- В прошлом году ввели две школы в Нанайском и Хабаровском районах. В этом году строим по частно-государственному партнерству, по концессиям, еще три большие школы почти на 2500 мест - две в Хабаровске и пристройка к школе в Вяземском, - сказал Дегтярев.

Глава региона рассказал Владимиру Путину о проекте межвузовского кампуса, и отметил, что это одна из жемчужин мастер-плана города. Проект представят на будущем ВЭФ-2023. В этом году будет дан старт строительству, и будет забита первая свая. Кампус разместится на 42 гектарах.

- Там у нас хороший, крепкий концессионер. Будем конкурировать с Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке. Два центра компетенций в соревновании всегда будут повышать и качество, и престиж образования, и ребят талантливых привлекать, - говорит губернатор.

Край стал одним из 17 субъектов, создающих сеть кампусов. Завершат строительство в Хабаровске уже в 2026 году.

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