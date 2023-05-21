Международный военно-исторический фестиваль «ДВ ФОРПОСТ» пройдет в ЕАО

В Еврейской автономной области в этом году состоится масштабное мероприятие - Международный военно-исторический фестиваль «ДВ ФОРПОСТ». Место проведения фестиваля - у подножия сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка. Мероприятие пройдет 11 и 12 июня.

В первый день фестиваля будут проходить эпохи Средневековье, турнир ИСБ, Гражданская война, Великая Отечественная война и военно-тактические игры. А во второй день фестиваля состоятся эпохи Турнир ИСБ, Советско-японская война, Война в Афганистане 1979-1989 годов, Военно-тактические игры.

Во время фестиваля участников ждут военно-исторические реконструкции, для гостей проведут исторические мастер-классы, пройдет турнир по историческому средневековому бою и в завершение будет концерт. Прийти на мероприятие можно бесплатно.

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