Два человека в больнице: в Хабаровске на Вахова столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Трое попали в больницу: в Хабаровске на Вахова столкнулись грузовик и легковой автомобиль Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Днем 21 мая в Хабаровске на улице Вахова произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии два человека попали в больницу. Сейчас они проходят медицинское обследование. На оживленной дороге столкнулись грузовой и легковой автомобили.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, авария случилась из-за того, что водитель машины «Toyota Fielder» не предоставил преимущество на перекрестке водителю автомобиля «Hino». Это произошло рядом с адресом улица Вахова, 2/2. При проезде перекрестка машины столкнулись.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и пассажир «Toyota Fielder». Пострадавшие находятся в медицинском учреждении на обследовании, - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее страшная авария произошла на трассе Хабаровского края. Вахтовка съехала в кювет и опрокинулась. Погибь один человек, еще пятеро получили травмы.

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