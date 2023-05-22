В Хабаровске началось голосование за кандидата на пост мэра от «Единой России»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
22 мая стартовало внутрипартийное голосование за кандидата, которого выдвинут на пост мэра от «Единой России». Продлится оно до 28 числа. В 2023 году в праймериз участвуют Рамиз Гогуев, Александр Копылов, Сергей Тижин, Михаил Панков, Денис Титяев, Олег Полиенко, Сергей Кравчук и Павел Худяков.
- Голосование проходит в электронном режиме. Принять участие в нем можно по ссылке pg.er.ru с верификацией через «Госуслуги». Голосовать можно сразу за несколько кандидатов, - рассказали в региональном исполкоме партии «Единая Россия».
Итоги голосования огласят 30 мая. Победитель праймериз будет представлять партию на выборах мэра Хабаровска.
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