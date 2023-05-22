В Хабаровске началось голосование за кандидата на пост мэра от «Единой России» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 мая стартовало внутрипартийное голосование за кандидата, которого выдвинут на пост мэра от «Единой России». Продлится оно до 28 числа. В 2023 году в праймериз участвуют Рамиз Гогуев, Александр Копылов, Сергей Тижин, Михаил Панков, Денис Титяев, Олег Полиенко, Сергей Кравчук и Павел Худяков.

- Голосование проходит в электронном режиме. Принять участие в нем можно по ссылке pg.er.ru с верификацией через «Госуслуги». Голосовать можно сразу за несколько кандидатов, - рассказали в региональном исполкоме партии «Единая Россия».

Итоги голосования огласят 30 мая. Победитель праймериз будет представлять партию на выборах мэра Хабаровска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.