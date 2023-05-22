Горячую воду отключат в Хабаровске 22 мая
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отключение горячей воды в Хабаровске в мае проходит в несколько этапов. Первые два уже успешно завершились. На очереди - последний этап. На этот раз испытания гидравлической системы пройдут на ТЭЦ-3. Они затронут Краснофлотский и Кировский районы по улицам:
- Амурский бульвар;
- Лейтенанта Шмидта;
- Шелеста;
- Воронежская;
- Ленинградская.
Отключение горячей воды в Хабаровске 22 мая затронет и Железнодорожный район. Удобства останутся только у жителей домов по улицам:
- Аэродромная;
- Целинная
- Геодезическая;
- Промывочная;
- Шмаковская;
- Костромская;
- ДОС;
- район Хабаровск-2.
В Центральном районе горячую воду отключат в границах улиц: нечетная сторона на Ленина - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова.
Из-за испытаний на ТЭЦ-3 без удобств временно останутся села Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное и Скворцово.
Уже установлена точная дата, когда дадут горячую воду в Хабаровске в 2023. Ее включат у всех абонентов уже 26 мая.
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