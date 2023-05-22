Горячую воду отключат в Хабаровске 22 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Хабаровске в мае проходит в несколько этапов. Первые два уже успешно завершились. На очереди - последний этап. На этот раз испытания гидравлической системы пройдут на ТЭЦ-3. Они затронут Краснофлотский и Кировский районы по улицам:

- Амурский бульвар;

- Лейтенанта Шмидта;

- Шелеста;

- Воронежская;

- Ленинградская.

Отключение горячей воды в Хабаровске 22 мая затронет и Железнодорожный район. Удобства останутся только у жителей домов по улицам:

- Аэродромная;

- Целинная

- Геодезическая;

- Промывочная;

- Шмаковская;

- Костромская;

- ДОС;

- район Хабаровск-2.

В Центральном районе горячую воду отключат в границах улиц: нечетная сторона на Ленина - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова.

Из-за испытаний на ТЭЦ-3 без удобств временно останутся села Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное и Скворцово.

Уже установлена точная дата, когда дадут горячую воду в Хабаровске в 2023. Ее включат у всех абонентов уже 26 мая.

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