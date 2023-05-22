Нет вестей с 17 мая: 24-летний мужчина бесследно исчез в Хабаровске

Мужчина пропал в районе улицы Бондаря в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

24-летний Александр Лапуцкий ушел из дома 17 мая и до сих пор не вернулся. Тревогу забили его близкие. Они обратились за помощью к волонтерам.

- У пропавшего рост 167 сантиметров, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Если кто-то владеет информацией о его местоположении, просьба звонить по номеру +7 914 167-37-77, - обратились к хабаровчанам волонтеры ДПСО «Лига Спас».

Вестей от мужчины нет уже пять дней. Последний раз его видели в районе улицы Бондаря. У Александра при себе был черный рюкзак, но неизвестно, во что он был одет. Хабаровчан просят сообщать любую информацию, которая поможет найти пропавшего.

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