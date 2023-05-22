Спасли село и жизни людей: четыре школьника награждены за героизм в Хабаровском крае

Спасли село и жизни людей: четыре школьника награждены ха героизм в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района

Четверка ребят из села Красное получили нагрудные знаки «Горячее сердце» за смелость, которой позавидуют многие взрослые. В мае 2022 года они самостоятельно потушили пожар, который угрожал поселку. Если бы не школьники, огонь мог бы перекинуться на дома местных жителей.

- Ребята спасли село и жизни других людей от возможных последствий. За это они отмечены нагрудным знаком «Горячее сердце», - рассказали в администрации Николаевского района.

Награды получили Тимофей Коблов, Иван Зуев, Юлия Пинчук и Сергей Скурлатов. На тот момент им было всего 9-12 лет. Они не только спасли село, но и вычислили тех, кто спровоцировал пожар. Имена юных пожарных и рассказ об их подвиге занесли в «Почетную книгу «Горячее сердце» 2023».

Ребят также наградили дипломами Фото: администрация Николаевского района

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