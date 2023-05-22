Сотрудники Банка России расскажут о возможностях финансирования бизнеса в Хабаровском крае 24 мая

Сотрудники Банка России расскажут о финансировании бизнеса в Хабаровском крае 24 мая
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Предпринимателей Хабаровского края приглашают приять участие в вебинаре на тему «Возможности привлечения финансирования с помощью инструментов фондового рынка для МСП. Повестка устойчивого развития». Участие в нем примут и представители органов исполнительной власти ДФО.
- Вебинар пройдет в онлайн-режиме 24 мая. Предприниматели узнают, какие инструменты фондового рынка помогут привлечь финансирование для развития, познакомятся с доступными инструментами, - рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Хабаровскому краю.
Начало вебинара - в 09:30 по московскому времени. Он продлится 2,5 часа. Спикерами станут представители Банка России и участники рынка ценных бумаг.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru