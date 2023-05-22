Сотрудники Банка России расскажут о возможностях финансирования бизнеса в Хабаровском крае 24 мая

Сотрудники Банка России расскажут о финансировании бизнеса в Хабаровском крае 24 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предпринимателей Хабаровского края приглашают приять участие в вебинаре на тему «Возможности привлечения финансирования с помощью инструментов фондового рынка для МСП. Повестка устойчивого развития». Участие в нем примут и представители органов исполнительной власти ДФО.

- Вебинар пройдет в онлайн-режиме 24 мая. Предприниматели узнают, какие инструменты фондового рынка помогут привлечь финансирование для развития, познакомятся с доступными инструментами, - рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Хабаровскому краю.

Начало вебинара - в 09:30 по московскому времени. Он продлится 2,5 часа. Спикерами станут представители Банка России и участники рынка ценных бумаг.

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