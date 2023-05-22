Задавил человека и скрылся: смертельная авария произошла в ЕАО

Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и сбежал в ЕАО Фото: ГИБДД по ЕАО

В Облучье 21 мая примерно в 22:30 произошла авария, в которой погиб 26-летний мужчина, не дождавшись приезда скорой. Его тело нашли в районе дома №2 А на улице 30 лет Победы. Это неосвещенный участок дороги, по которому опасно ходить без светоотражающих элементов на одежде.

Виновника аварии на месте не оказалось. Он скрылся сразу после ДТП. Полиция подозревает, что пешехода сбила машина марки BMW Х5. Сейчас все силы направлены на его поиски.

Свидетели аварии и все, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, могут сообщить в полицию по номеру 102.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и напоминают, что побег с места ДТП влечет наказание. Пешеходам напоминают, что в темное время суток нужно носить одежду с отражающими элементами. Они привлекают внимание водителей, тем самым помогая предотвращать аварии.

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