Заражение животных африканской чумой свиней подозревают в Хабаровском крае
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
На свиноводческом комплексе «Русагро-Приморье» зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). В связи с этим в Хабаровском крае усилен контроль и проводятся мероприятия, направленные на предотвращения заноса и распространения вируса в регионе.
Несмотря на все усилия краевого управления ветеринарии, первый случай подозрения на АЧС зарегистрирован в поселке Мылки Амурского района. Предположительно, заболели животные на одном из личных подсобных хозяйств.
- Чтобы не допустить вспышки АЧС, владельцам животных нужно каждый день проводить осмотр поголовья. Обо всех случаях внезапного падежа, одновременного массового заболевания животных, об их необычном поведении нужно сообщать в «Амурскую районную СББЖ», - сказал Павел Боровлев, глава Амурского района.
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