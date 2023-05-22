Лучших водителей автобусов определили в Хабаровске Фото: @gorbacheva_live Фото: Социальные сети

В Хабаровске прошел конкурс водителей автобусов, по результатам которых выбрали победителей в трех категориях. Сначала участники прошли теоретический этап, а после перешли к практике. Они показали свои навыки на трассе с препятствиями. Среди заданий были упражнения «остановка», «бокс», «колея», «тоннельные ворота», «эстафета», «змейка» и «стоп — линия». Все они используются в повседневной работе при перевозке пассажиров.

Лучшим водителем в категории малого класса автобусов стал Аркадий Ермаков. Он показал безупречные навыки маневрирования. В категории среднего класса победил Денис Железнов, отличившись в знаниях правил дорожного движения. Среди водителей большого класса автобусов лучшим стал Алексей Столяренко.

Все победители работают на ИП В.И. Артамонов. Призерами конкурса также стали сотрудники ООО «Бриз» и МУП «ГЭТ».

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