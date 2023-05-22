Друг дочери похитил у хабаровчанки украшения на 120 тысяч рублей Фото: Иван ИВАНОВ

Жительница Индустриального района сообщила в полицию о краже браслета за 120 тысяч рублей. В тот же день правоохранители поймали подозреваемого – 22-летнего знакомого дочери потерпевшей. Он жил на Пятой площадке и не раз имел проблемы с законом.

- По словам задержанного, он был в гостях и заметил лежащий на видном месте браслет. Мужчина дождался, пока останется в комнате один, и спрятал украшение в карман. Позже он сдал его в ломбард за 20 тысяч рублей и сразу потратил все деньги, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела дело по статье «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде до конца расследования. Если его признают виновным, то могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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