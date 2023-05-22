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НовостиОбщество22 мая 2023 2:12

Сборная Хабаровского края выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Команду сформировали по итогам регионального этапа конкурса
Александра ЯВИЩЕНКО
Сборная Хабаровского края выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Сборная Хабаровского края выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел региональный этап чемпионата «Абилимпикс», участники которого – лица с ограниченными возможностями здоровья. За победу боролись 245 человек: воспитанники детсадов, школьники, студенты и работники краевых предприятий. По итогам соревнований победителями и призерами стали 144 участника.

- Следующим этапом для победителей станут отборочные соревнования на Национальный чемпионат «Абилимпикс», – рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Отметим, цель проекта «Абилимпикс» – адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в обществе, помощь в их трудоустройстве. Ежегодно движение развивается, для участников появляются новые направления и возможности для самореализации.

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