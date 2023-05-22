Сборная Хабаровского края выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае прошел региональный этап чемпионата «Абилимпикс», участники которого – лица с ограниченными возможностями здоровья. За победу боролись 245 человек: воспитанники детсадов, школьники, студенты и работники краевых предприятий. По итогам соревнований победителями и призерами стали 144 участника.
- Следующим этапом для победителей станут отборочные соревнования на Национальный чемпионат «Абилимпикс», – рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Отметим, цель проекта «Абилимпикс» – адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в обществе, помощь в их трудоустройстве. Ежегодно движение развивается, для участников появляются новые направления и возможности для самореализации.
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