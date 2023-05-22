Жители Хабаровского края могут отправить посылки близким в зону СВО
Фото: Иван МАКЕЕВ
У жителей Хабаровского края есть возможность бесплатно отправить посылку своим близким, которые служат в зоне проведения СВО. Передать ее можно через «Почту России». К отправке принимаются посылки весом не больше 10 килограммов.
Чтобы отправление дошло до получателя, нужно указать адрес доставки: 103400, г. Москва-400 и номер воинской части. Его можно узнать у военнослужащего, которому адресован груз, или в военном комиссариате по месту призыва. Отправителям рекомендуют не заклеивать коробку заранее. Это сделают сотрудники «Почты России».
Получить дополнительную информацию о правилах бесплатных отправлений в зону СВО можно в контакт-центре компании по номеру 8 (800) 100-00-00.
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