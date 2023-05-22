Больше 500 человек приняли участие в акции «Сад памяти» в Хабаровском районе
Фото: Иван МАКЕЕВ
Хабаровчане и жители близлежащих сел приняли участие в акции «Сад памяти». Она объединила больше 500 человек. Участники высадили около трех тысяч саженцев кедра в районе села Некрасовка. Каждое дерево символизирует память о погибших героях Великой Отечественной войны.
- Акция прошла масштабнее, чем в прошлые годы. У нас работала полевая кухня, всех накормили кашей и напоили сладким чаем. Каждому участнику выданы сеянец сосны и именной сертификат, куда он вписывал имя своего погибшего родственника. Детям вручили кепки с символикой «Сад Памяти», - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
В 2023 году планируется провести 31 мероприятие в девяти районах края: Амурском, Бикинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском и Хабаровском. удет высажено около 10 тысяч деревьев на площади 6,5 гектара.
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