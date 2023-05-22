Мэр Пучона поздравил хабаровчан с предстоящим Днем города Фото: Администрация Хабаровска

Недавно мэр Хабаровска Сергей Кравчук получил видеопослание от главы южнокорейского города Пучон. Чо Ен Ик поздравил градоначальника и жителей краевой столицы с предстоящим 165-летием Хабаровска.

- Искренне поздравляю с Днем основания. Хабаровск гордится своей историей и традициями. Этот красивый город на берегу Амура, который полон неповторимого очарования, является экономическим центром Дальнего Востока. Вот уже 21 год как Хабаровск и Пучон установили дружественные отношения. Более 20 лет они сотрудничают в сферах искусства, экономики и медицины. Желаю жителям Хабаровска здоровья и счастья, - сказал Чо Ен Ик.

С момента подписания договора о побратимских связях между Хабаровском и Пучоном в 2002 году 72 ребенка с болезнями сердца были прооперированы в одной из лучших кардиологических клиник Южной Кореи – «Сэчжон».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.