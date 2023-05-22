Мэр Пучона поздравил хабаровчан с предстоящим Днем города
Фото: Администрация Хабаровска
Недавно мэр Хабаровска Сергей Кравчук получил видеопослание от главы южнокорейского города Пучон. Чо Ен Ик поздравил градоначальника и жителей краевой столицы с предстоящим 165-летием Хабаровска.
- Искренне поздравляю с Днем основания. Хабаровск гордится своей историей и традициями. Этот красивый город на берегу Амура, который полон неповторимого очарования, является экономическим центром Дальнего Востока. Вот уже 21 год как Хабаровск и Пучон установили дружественные отношения. Более 20 лет они сотрудничают в сферах искусства, экономики и медицины. Желаю жителям Хабаровска здоровья и счастья, - сказал Чо Ен Ик.
С момента подписания договора о побратимских связях между Хабаровском и Пучоном в 2002 году 72 ребенка с болезнями сердца были прооперированы в одной из лучших кардиологических клиник Южной Кореи – «Сэчжон».
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