Отдохнуть на Кубе предлагают жителям Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Хабаровского края появляется все больше возможностей для путешествий заграницу. Уже этим летом возобновляться перелеты между Россией и Кубой. Решение было принято после того, как зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко побывал в Республике.

- Для нас это ключевой партнер и популярное место отдыха. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать в Россию с деловыми и туристическими целями. В рамках нашего визита в Гавану и по поручению президента РФ проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения из России на Кубу, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Пока запускать прямые рейсы из Хабаровска на Кубу не планируют. Добраться туда можно будет из Москвы. Планируется, что пассажиропоток после открытия направления составит до 150 тысяч человек. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» три раза в неделю.

- Регулярные рейсы положительно повлияют на путешественников, которые не покупают туры. Также может измениться и стоимость туров. Предложение увеличится, соответственно, цена снизится, - сказала Валерия Мироненко, представитель туристической сферы.

Возобновление рейсов положительно скажется и на жителях Кубы, которые проживают в России. Они смогут навестить родственников без дополнительных трат.

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