Нашел права под деревом: мужчину с поддельными документами задержали в Хабаровском крае

Подозреваемого в подделке документов осудят в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью недалеко от села Тополево полиция остановила 42-летнего водителя. При проверке документов правоохранители засомневались в подлинности его прав. В базе данных информации о выданном удостоверении не оказалось, что подтвердило подозрения. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

По словам подозреваемого, он решил купить готовые права. Он заполнил анкету на одном из сайтов и оплатил услугу онлайн. Спустя время ему пришло СМС, где были указаны координаты с местом расположения тайника. Мужчина нашел «закладку» под деревом в одном из сел Хабаровского района.

За подделку прав он может получить до одного года колонии. Мужчину отпустили на условиях, что он явится в отделение полиции, когда его вызовут. Расследование продолжается.

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