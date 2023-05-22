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НовостиОбщество22 мая 2023 4:49

Голосовать за благоустройство общественных территорий жители Хабаровска могут еще девять дней

Мэр города призывает жителей принять участие
Василина ВАСИЛЬЕВА
Голосовать за благоустройство общественных территорий жители Хабаровска могут еще девять дней Фото: администрация Хабаровска

Голосовать за благоустройство общественных территорий жители Хабаровска могут еще девять дней Фото: администрация Хабаровска

До конца голосования за благоустройство парков и скверов осталось девять дней. Напомним, опрос заканчивается 31 мая. По данным на утро 22 числа, в Хабаровске свой выбор сделали 41 339 человек. Это 74 процента от необходимого числа голосов, необходимых для получения федеральной поддержки.

- Призываю всех хабаровчан проявить свою заинтересованность и поучаствовать в голосовании. Это позволит нам обустроить сразу несколько зон отдыха в следующем году, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Пока больше всего голосов жители краевой столицы отдали за сквер по улице Аксенова (6 826 человек), сквер возле храма Матроны Московской (5 565 человек) и сквер по улице Фурманова (4 840 человек).

Сделать свой выбор можно на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru. Выбранные территории приведут в порядок в следующем году.

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