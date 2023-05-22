Голосовать за благоустройство общественных территорий жители Хабаровска могут еще девять дней Фото: администрация Хабаровска

До конца голосования за благоустройство парков и скверов осталось девять дней. Напомним, опрос заканчивается 31 мая. По данным на утро 22 числа, в Хабаровске свой выбор сделали 41 339 человек. Это 74 процента от необходимого числа голосов, необходимых для получения федеральной поддержки.

- Призываю всех хабаровчан проявить свою заинтересованность и поучаствовать в голосовании. Это позволит нам обустроить сразу несколько зон отдыха в следующем году, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Пока больше всего голосов жители краевой столицы отдали за сквер по улице Аксенова (6 826 человек), сквер возле храма Матроны Московской (5 565 человек) и сквер по улице Фурманова (4 840 человек).

Сделать свой выбор можно на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru. Выбранные территории приведут в порядок в следующем году.

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