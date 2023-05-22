Завершающий этап гидравлических испытаний стартовал в Хабаровске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 по 26 мая пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33, ТМ-34). В указанный период от горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района «Хабаровск-2». Их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова. В Хабаровском районе - села Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово.

Напомним, что перенесены даты испытаний и текущего ремонта котельной в Волочаевском городке. Они пройдут с 5 по 11 июня. В этот период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей в районе улицы Подгаева.

В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщите об этом в организацию, обслуживающую ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу «Хабаровских тепловых сетей» по телефону: 8 (4212) 36-35-16.