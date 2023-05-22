АО «ХРМК» приняло участие в выставке межотраслевого промышленного форума «Техно Лето»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (АО «ХРМК», входит в Группу РусГидро) приняла участие в выставке «Энергетика ДВ», проходящей в рамках межотраслевого промышленного форума «Техно Лето». Специалисты компании стали участниками официального открытия форума и биржи импортозамещения.

Торжественный старт мероприятию дали главы и руководители профильных министерств и организаций Хабаровского края. От лица АО «ХРМК» участие в открытии принял исполняющий обязанности генерального директора по капитальному строительству АО «ХРМК» Андрей Клюсов.

На протяжении трех дней любой желающий мог ознакомиться с деятельностью компании на выставочном стенде.

- Выставка «Техно Лето» - уникальная площадка как для участников, так и для посетителей выставки. Благодаря ей появилась возможность увидеть, протестировать и оценить предлагаемое на российском рынке оборудование для энергетической отрасли, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка. Важно отметить, что для студентов - это возможность узнать о компаниях, которые готовы принять их на работу, и, возможно, уже сегодня стать частью будущего энергетики Дальнего Востока, - рассказал Андрей Клюсов.

Выставка «Энергетика ДВ региона. Энергосбережение» является наиболее масштабным специализированным проектом энергетического направления, проводимым на территории Дальнего Востока России. И по праву пользуется заслуженным авторитетом в кругах специалистов как эффективная демонстрационная и дискуссионная площадка для укрепления интеграционных связей между организациями, позволяющая продемонстрировать потенциал и возможности предприятий, наладить взаимовыгодное сотрудничество.