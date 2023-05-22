Все энергообъекты ДГК готовы к прохождению половодья и пожароопасного периода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого ежегодно энергетики разрабатывают график мероприятий и превентивных мер. Совместно с подразделениями и службами МЧС России оперативный персонал ДГК отрабатывает действия по тушению пожаров на территории энергообъектов и по предотвращению аварийных ситуаций.

- Так, в этом году запланировано к исполнению 537 мероприятий по обеспечению защиты объектов гидротехнических сооружений в период прохождения паводка и 744 - по подготовке энергообъектов к пожароопасному сезону, - рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский. - В круглосуточном режиме на всех станциях и тепловых сетях Дальневосточной генерирующей компании осуществляется контроль и ведется мониторинг состояния оборудования, зданий и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления».

На предприятиях Дальневосточной генерирующей компании сформировано 97 аварийно-восстановительных бригад из числа работников компании. Бригады обеспеченны аварийным запасом необходимых материалов, на объектах создан резерв источников питания и топливных ресурсов, автомобильной и специальной техники.

Кроме того, в рамках проведения противопаводковых мероприятий был осуществлен комиссионный осмотр гидросооружений станций. В целях предотвращения возникновения пожаров на объектах и территории подразделений ДГК проведена проверка работоспособности противопожарного водоснабжения, систем противопожарной защиты, смотр готовности сил и средств к действиям по предназначению в пожароопасный сезон.