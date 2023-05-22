Акция «Поющая площадь» пройдет в Хабаровске Фото: сайт фестиваля

В Хабаровске вечером 22 мая начнется фестиваль «Амурские волны». Свои выступления в течение недели покажут 11 военно-музыкальных оркестров.

Так, 23 мая состоится традиционная акция «Поющая площадь». Она запланирована перед колесом обозрения на набережной стадиона имени Ленина с 18:30 до 20:00. Это будет большой хоровой праздник, в котором свои таланты покажут лучшие музыкальные коллективы Хабаровского края. Выступят перед гостями фестиваля как любители, так и профессионалы.

Акция проходит в Хабаровске в десятый раз, и приурочена она ко Дню славянской письменности, который отмечается 24 мая.

Всего в фестивале примут участие больше 600 лучших военных музыкантов. Они порадуют жителей современными песнями, армейскими традициями и маршами. В программе различные концерты, дефиле военных оркестров и многое другое.

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