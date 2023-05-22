Около двух миллионов рублей отдала мошенникам жительница Магадана Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме полиция ищет мошенников, которым местная жительница отдала приличную сумму. Магаданка поверила липовым сотрудникам банка и влезла в долги.

В полиции 34-летняя жительница областного центра рассказала, что ее одолели звонками сотрудники банка и правоохранительных органов.

- «Специалисты» убедили заявительницу в том, что по ее банковским счетам зафиксированы мошеннические действия. Для их предотвращения они настоятельно рекомендовали следовать указаниям, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Женщина поверила и взяла несколько крупных займов, а потом перевела деньги на «безопасные счета». Всего преступники обогатились на два миллиона рублей. После этого они перестали выходить на связь, и магаданка поняла, что ее обманули.

Заведено уголовное дело. За преступление мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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