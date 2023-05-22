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НовостиПроисшествия22 мая 2023 5:45

Около двух миллионов рублей отдала мошенникам жительница Магадана

Женщина взяла несколько кредитов
Василина ВАСИЛЬЕВА
Около двух миллионов рублей отдала мошенникам жительница Магадана

Около двух миллионов рублей отдала мошенникам жительница Магадана

Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме полиция ищет мошенников, которым местная жительница отдала приличную сумму. Магаданка поверила липовым сотрудникам банка и влезла в долги.

В полиции 34-летняя жительница областного центра рассказала, что ее одолели звонками сотрудники банка и правоохранительных органов.

- «Специалисты» убедили заявительницу в том, что по ее банковским счетам зафиксированы мошеннические действия. Для их предотвращения они настоятельно рекомендовали следовать указаниям, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Женщина поверила и взяла несколько крупных займов, а потом перевела деньги на «безопасные счета». Всего преступники обогатились на два миллиона рублей. После этого они перестали выходить на связь, и магаданка поняла, что ее обманули.

Заведено уголовное дело. За преступление мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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