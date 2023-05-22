Застрявшую в решетке ондатру спасли в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Сотрудники МЧС из Биробиджана на минувших выходных спасли жизнь ондатры. Животное застряло в решетке и не могло выбраться.

Пленника заметил местный житель. Он рыбачил на Невском заливе неподалеку. Мужчина попытался сам вызволить бедное животное при помощи палки, но не смог. Тогда он позвонил в МЧС.

К моменту приезда спасателей ондатра уже устало дышала и, видимо не ждала хорошего исхода. Но буквально за одну минуту сотрудники МЧС вызволили беззащитное животное из плена, просто «перекусив» решетку болторезом. Она тут же уплыла по своим делам, не сказав даже спасибо, шутят спасатели.

- Выезды на подобные случаи возможны лишь тогда, когда помощь не требуется людям. Всего с начала 2023 года мы помогли выбраться из беды 37 животным. Среди них большинство - это кошки и собаки, но также были зарегистрированы случаи оказания помощи корове, козе, лошади, птицам и змеям, - рассказал Андрей Квашулько, старший смены спасателей ГУ МЧС России по ЕАО.

Они поблагодарили мужчину за неравнодушие и отправились спасать другие жизни.

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