Потепление прогнозируют Хабаровску 23 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хабаровск ожидает потепление после нескольких прохладных дней. 23 мая погода в городе будет теплой и солнечной. Температура поднимется до +22…+24 градусов. Ночью ожидается от +5 до +7 градусов. Скорость ветра составит 4-13 метров в секунду.

Южные районы Хабаровского края 23 мая ждет потепление до +21…+26 градусов. Ночью местами температура упадет до +3. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В центральной части региона возможны дожди. Осадки обойдут стороной Хабаровский и Нанайский районы. Ветер поднимется до 4-12 метров в секунду. Ночью температура составит -3…+8, а днем +12…+26 градусов.

В северный районах, кроме Николаевского и Ульчского, пройдут дожди и мокрый снег. Ночью столбик термометра покажет от -3 до +6, а днем от +2 до +20 градусов. Скорость ветра - до 14 метров в секунду.

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