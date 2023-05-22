День диагностики меланомы пройдет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края 23 мая смогут бесплатно провериться на меланому и другие новообразования. В четырех городах региона будет проходить прием дерматологов.

- В Хабаровском крае акция по проверке родинок проводится с 2003-го. В прошлом году врачи осмотрели 126 человек, у 20 пациентов выявили меланому. Благодаря своевременной диагностике специалисты смогли вовремя предотвратить патологическое течение болезни, - рассказал Марк Аршинский, главный врач Краевого кожно-венерологического диспансера.

Меланома – это злокачественная опухоль. Она отличается быстрым и достаточно агрессивным течением. Если ее вовремя не обнаружить, то все может закончиться смертью пациента. Меланома возникает из пигментных клеток кожи из-за ультрафиолетовых лучей. Когда человек много загорает, то риск возникновения опухоли растет. Но появиться она может и у тех, кто ни разу не обгорал и не любит загорать.

Проверить родинки можно будет в Кожно-венерологическом диспансере по адресу: Хабаровск, улица Ангарская, 5, а также в его филиалах: Комсомольск-на-Амуре (улица Пионерская, 22/2), Амурск (улица Амурская, 7а), Николаевск-на-Амуре (улица Воровского, 13).

Прием ведется в порядке живой очереди с 8 до 15 часов. Те, кто не хочет ждать, могут записаться заранее. По записи прием длится до 20:00. Сделать это можно по телефонам: в Хабаровске – 8 (4212) 54-31-48 и 8 (4212) 54-43-53, в Комсомольске-на-Амуре – 8 (4217) 59-10-00, в Амурске – 8 (42142) 2-55-87, в Николаевске-на-Амуре – 8 (42135) 2-65-70.

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