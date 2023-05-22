Шоу «Импровизация» пройдет в Хабаровске 3 июня Фото: телеканал ТНТ

Актеры культового шоу «Импровизация» телеканала «ТНТ» приедут в Хабаровск в начале лета. Уже 3 июня они полным составом выступят в ДК Профсоюзов. Дмитрий Позов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Арсений Попов разыграют на сцене ситуации, которые им предложат зрители. Гостей ждет настоящий экспромт.

Шоу имеет возрастное ограничение 18+. При посещении концерта нужно иметь при себе паспорт. Несовершеннолетние не будут допущены в зал даже в сопровождении родителей.

Шоу «Импровизация» в Хабаровске 3 июня начнется в 19:00 по адресу: Льва Толстого, 22. Стоимость билетов - от 2,5 тысячи рублей.

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