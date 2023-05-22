Концерт Дианы Анкудиновой пройдет в Хабаровске 4 июня Фото: dianaankudinova.ru
Совсем скоро состоится долгожданный концерт Дианы Анкудиновой в Хабаровске. Певица с неповторимым голосом выступит на сцене Городского Дворца культуры 4 июня.
19-летняя уроженка Дальнего Востока с юного возраста участвовала в десятках всероссийских и международных конкурсов и не раз становилась обладательницей Гран-при. Диана Анкудинова известна не только в России, но и в других странах по всему миру. Ее видео с выступлений собрали больше 500 миллионов просмотров, что в разы больше, чем у многих поп-исполнителей.
Голос вокалистки завораживает, вызывая мурашки по коже. Убедиться в этом можно лично, посетив концерт Дианы Анкудиновой в Хабаровске 4 июня. Начало - в 19:00. Цена билетов начинается от двух тысяч рублей, купить их можно на официальном сайте певицы.
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