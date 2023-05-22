Горзеленстрой приступил к покосу травы в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел выездное совещание. Он обратил внимание на высокую траву, которая уже успела вырасти с наступлением тепла. В связи с этим градоначальник поручил главам районных администраций приступить к покосу травы, не дожидаясь «зеленого апокалипсиса».
- Начиная с понедельника, нужно организовать покосы по всему городу, - распорядился Сергей Кравчук.
Первым делом сотрудники Горзеленстроя принялись наводить порядок на гостевом маршруте краевой столицы. Он пролегает через Матвеевское шоссе, улицы Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева и Пионерскую. Также траву начали косить в парках и скверах. Из-за высоких температур и повышенной влажности в Хабаровске трава растет быстро, поэтому работы будут продолжаться все лето.
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