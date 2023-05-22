Мошенники под видом сотрудников «Госуслуг» обманули консьержку из Хабаровска на 610 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

52-летняя консьержка одного из жилых комплексов в Хабаровске стала жертвой мошенников. Доверившись голосу в трубке, женщина в один момент потеряла более полумиллиона рублей, оставшись без накоплений и заработав новые долги.

Неизвестный мужчина позвонил хабаровчанке на сотовый. Он представился сотрудником сервиса «Госуслуги» и сказал, что на нее оформлен кредит. Услышав, что женщина не брала никаких займов, мужчина попросил ее подождать звонка из Центробанка.

Спустя некоторое время консьержке действительно позвонили из якобы ЦБ России. Неизвестный сказал, что защитит деньги женщины, нужно лишь установить на телефон пару приложений. Она так и сделала, после чего передала пароли мошенникам.

Злоумышленники завладели доступом к телефону жертвы и оформили на нее кредит на 500 тысяч рублей. После этого они открыли на ее имя кредитную карту еще на 110 тысяч рублей. Средства они вывели на свои личные счета.

- Сотрудники «Госуслуг» и Центробанка никогда не будут звонить физическим лицам по телефону. Представители Центробанка в принципе не взаимодействуют с гражданами, а ведут связь лишь с юридическими лицами и банками. Гражданам также не рекомендуется скачивать какие-либо незнакомые приложения на свой телефон и тем более передавать посторонним любые пароли и коды доступа от своих сервисов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Хохолков, врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску.

После случившегося женщина обратилась в полицию. На злоумышленников завели уголовное дело за кражу с банковской карты. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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