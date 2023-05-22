День пограничника пройдет в Биробиджане Фото: правительство ЕАО
День пограничника в 2023 году отмечают 28 мая. В этот день в Биробиджане запланирована обширная программа. Пограничные войска РФ отметят 105-ю годовщину со дня образования.
Торжественная часть пройдет в Сквере пограничной славы. С 10 до 11 часов здесь состоится акция «Боевой расчет».
- Участники отдадут воинские почести пограничникам, погибшим при исполнении воинского долга, и возложат цветы к памятнику пограничникам. Также состоится награждение личного состава руководством войсковой части и приглашенными гостями, - рассказали в правительстве ЕАО.
В 12:00 жителей и гостей Биробиджана ждет полевая кухня. Полакомиться кашей можно в районе площади имени Ленина до 13 часов.
В 14:00 от набережной реки Бира стартует автопробег. В нем примут участие около 60 автомобилей. Колонна двинется от стелы на въезде в город, проследует до сквера Победы, потом поедет по улице Ленина до Кафедрального собора, затем - по улицам Шолом-Алейхема, 40 лет Победы, Пионерской до сквера Пограничников. Примерно к 16:00 пробег закончится.
Поздравление с Днем пограничника прозвучит в 15 часов на главной площади имени Ленина. Там пройдет пятичасовой праздничный концерт.
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