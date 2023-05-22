Дальневосточный форум предпринимателей пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В сентябре в Хабаровске пройдет Дальневосточный форум предпринимателей. Он состоится 8-9 числа, дату утвердил Михаил Дегтярев. Впервые повестку мероприятия могут выбрать сами предприниматели.

Форум в этом году объединит два формата: предпринимательский и экспортный. Он приурочен к VIII Восточному экономическому форуму, который состоится во Владивостоке 10-13 сентября. И если на ВЭФ говорят о работе и достижениях крупных компаний, на Дальневосточном форуме обсуждают малое и среднее предпринимательство.

Форум проводится в регионе с 2016 года, в этом году он пройдет в пятый раз. Количество участников только растет: от 700 человек в 2016-м до двух тысяч в 2019-м.

- Мы видим, что наши бизнесмены занимают активную позицию в формировании повестки форума. Поэтому в этом году для максимального учета пожеланий бизнеса мы открываем прием предложений по формированию повестки, чтобы форум получил реальную практическую направленность. Для нас важна каждая конструктивная инициатива, каждое предложение, - рассказал Виктор Калашников, зампред правительства - министр экономического развития края.

Свои предложения бизнесмены могут отправить организаторам на почту: econ@khv.adm.ru, sovet-27@yandex.ru.

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