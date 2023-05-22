Два пожара потушили после выходных в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае после прошедших выходных потушили два природных пожара. Они возникли на площади 33 гектаров в районах имени Лазо и Солнечном. Огонь полыхал рядом с селами.

- На тушении работали 107 человек личного состава, использовалось 20 единиц техники. Пожаров было больше - еще два очага локализовали ранее. На тушение ушло около суток, - рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.

Специалисты в очередной раз напомнили, что в крае продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального значения и заповедниках. Нельзя жечь траву, разводить костры, да и заезжать в леса на автомобилях. За этим следят патрули, которые могут выписать штраф. Физлица могут заплатить до 40 тысяч рублей, юрлица - до двух миллионов.

Также пожарные просят рассказывать о возгораниях по телефону 8 800 100-94-00 или через специальное мобильное приложение «Берегите лес».

Всего с начала пожароопасного периода в Хабаровском крае возникло 275 лесных пожаров.

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