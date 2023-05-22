Посетить военно-исторический музей ночью смогли жители Хабаровского края Фото: ВВО
В Хабаровском крае прошла акция «Ночь музеев». Несколько культурных учреждений региона подготовили программу, в том числе, и военно-исторический музей ВВО. Он принимал посетителей до полуночи. Всего учреждение встретило несколько сотен человек.
Экспонаты располагались в 13 залах, и хабаровчане смогли посетить каждый. Здесь были представлены исторические документы, фотографии, произведения живописи и графики и многое другое.
- Все желающие смогли осмотреть коллекцию боевых знамен времен Гражданской и Великой Отечественной войн, орденов и медалей СССР, военно-политические плакаты, олицетворяющие боевой путь Восточного военного округа, начиная с Гражданской войны на Дальнем Востоке и по настоящее время, - рассказали в пресс-службе ВВО.
Также посетители смогли посмотреть образцы отечественного и зарубежного оружия, обмундирования и снаряжения. А во дворе организовали смотровую площадку военной техники.
Для гостей подготовили концерт.
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