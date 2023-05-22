Фестиваль «Амурские волны» начался в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В краевой столице начался военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Мероприятие проходит уже в девятый раз. Гостей и жителей города ждут выступления 700 музыкантов и 11 оркестров на 11 площадках Хабаровска. Праздник приурочили к юбилею краевого центра.

Посетить концерты и дефиле можно до 28 мая. Фестиваль начался на трех площадках сразу.

- В Городском дворце культуры выступят военный оркестр штаба Тихоокеанского флота из Владивостока и духовой оркестр Lena River из Якутии. В Доме офицеров ВВО сыграет дебютант фестиваля – 24-й Военный оркестр объединенного стратегического командования Южного военного округа из Ростова-на-Дону. А во дворце дружбы «Русь» можно послушать оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова и военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке РФ (Петропавловск-Камчатский), - рассказали в правительстве Хабаровского края.

23 мая в 18: 30 оркестр суворовцев откроет акцию «Поющая площадь». Она состоится перед колесом обозрения на набережной и продлится полтора часа. Стать участником общего хора сможет каждый посетитель.

Концерты пройдут 23 мая в музыкальном театре и 26 мая – в арене «Ерофей». Те, кто не сможет на них попасть, но очень хочет, получат возможность посмотреть прямую трансляцию в соцсетях и на портале Культура.РФ.

27 мая пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» на центральной улице города.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.