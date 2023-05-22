Администрация выплатит покусанной собакой девочке моральную компенсацию в Биробиджане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Еврейской автономной области прокуратура заставила администрацию Биробиджана заплатить ребенку, которого покусала бездомная собака. О помощи в суде попросила мама 15-летней девушки. Почти год назад, 4 марта 2022 года, около дома №37 по улице Осенней на нее напало безнадзорное животное.

- Девочка возвращалась с магазина домой, к ней подбежала собака и начала рычать, а затем укусила за ногу. Мать несовершеннолетней незамедлительно обратилась в детскую областную больницу, где пострадавшей в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь. В результате нападения девочка испытывала физические и нравственные страдания, ей ставили уколы, накладывали швы, на ноге остался шрам, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Прокурор города направил в иск суд с просьбой заставить администрацию выплатить моральный ущерб. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию заплатить 50 тысяч рублей.

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