«Парту Героя» в честь Ивана Терского открыли в школе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Еще одну «Парту Героя» открыли в Хабаровске. Ученический стол в школе «Первые шаги» посвятили участнику спецоперации Ивана Терского. Он учил здесь с 2004 по 2008 годы в начальных классах. В пятый класс перешел уже в школе №83, а в 12 лет поступил в Уссурийское суворовское училище. 9 мая 2020 года его распределили в гвардейскую бригаду сухопутных войск в должности «командир взвода».

Иван часто участвовал в соревнованиях, научных конференциях и музыкальных конкурсах. В феврале прошлого года отправился на Донбасс. В мае его командировали в село Богородичное. Через несколько дней рано утром он возвращался с развода и попал под обстрел. Прыгнул в первый попавшийся окоп, прикрыл собой товарища. Сам погиб от осколков мины, влетевшей в дерево.

Посмертно Иван награжден Орденом мужества.

- Ваня был очень активным ребенком, поэтому на уроках часто получал замечания. Раньше это казалось проблемой, а сейчас я вспоминаю эти моменты с улыбкой. Благодаря этому проекту, память о моём сыне будет жить, – сказала Елена Анатольевна, мама Героя.

Сослуживцы и друзья помнят Ивана как дружелюбного, отзывчивого и жизнелюбивого человека. Он всегда готов был прийти на помощь.

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