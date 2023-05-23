«Игры орков» пройдут в Хабаровске 27 мая Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В День города в Хабаровске пройдут десятки мероприятий, одним из которых станут «Игры орков». Это соревнование между самыми сильными людьми со всего Дальнего Востока. Михаил Шивляков, неоднократный рекордсмен Книги рекордов России, приглашает хабаровчан на зрелищное мероприятие.

Турнир среди силачей пройдет 27 мая напротив здания краевой закдумы на Муравьева-Амурского, 19. Там соберутся тяжелоатлеты из Уссурийска, Владивостока, Комсомольска и Хабаровска.

Михаил Шивляков – один из 10 сильнейших людей мира, самый сильный человек в России и Китае. Он установил рекорды по буксировке 24-тонного автобуса на 2,75 метра, двухтонного автомобиля зубами на 25 метров, 14-тонного грузовика на 15 метров за 22 секунды. На счету тяжелоатлета еще много достижений. Увидеть его силу воочию смогут все гости фестиваля «Счастливый Хабаровск».

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