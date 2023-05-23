Михаил Дегтярев доложил Владимиру Путину о демографической ситуации в Хабаровском крае Фото: kremlin.ru
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочей поездки в Москву. Глава региона доложил о демографической обстановке и о достижениях за 2022 год.
В прошлом году на 26 процентов увеличилось число семей, где родились трое или больше детей. Тем, у кого рождается тройня, положена выплата в размере семи миллионов рублей. В крае же три семьи получили такую поддержку. Это уникальная мера поддержки, которой нет в других регионах России.
Благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в крае сумма маткапитала одна из самых высоких в ДФО. Она составляет около 300 тысяч рублей. А выплата по рождению ребенка выше, чем в других дальневосточных регионах. Если доход семьи не выше двукратной величины прожиточного минимума для работающего населения, то при рождении первого ребенка назначается ежемесячная выплата в размере 21 120 рублей.
Жители Хабаровского края получают проиндексированные соцвыплаты. В прошлом году их подняли на 8,5 процента, а с 1 января 2023-го - еще на 5,5 процента. Также выросли зарплаты бюджетников.
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