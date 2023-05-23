Развитие среднего профессионального образования обсудят в Хабаровске Фото: минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровске началась стратсессия, в ходе которой участники обсудят развитие среднего профобразования. Также в рамках мероприятия пройдет очный модуль обучения глав образовательных организаций ДФО по специальной программе, которую внедрили в марте 2023 года.

- Цель программы - повышение эффективности работы учебных учреждений, чтобы закрыть кадровую потребность в регионе. От Хабаровского края в защите проектов будет участвовать 11 отраслевых команд, - сказала Маргарита Скворцова, представитель Минпросвещения РФ.

По словам зампреда правительства Хабаровского края Евгения Никонова, в регионе выстроена система, которая позволяет наперед спрогнозировать потребность в кадрах. Чтобы закрыть дефицит сотрудников, регулярно создаются новые направления подготовки и увеличивается количество мест в техникумах и колледжах.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.