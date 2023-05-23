Ждет приговора в СИЗО: таксист вступил в ОПГ ради «подработки» в Хабаровске

24-летнего участника ОПГ могут приговорить к 20 годам колонии в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний хабаровчанин работал таксистом, когда понял, что ему не хватает денег на жизнь. Вместо смены работы он решил вступить в ОПГ, которая торговала наркотиками в Сети. Молодому человеку доверили роль курьера, но проработал он в новой должности недолго.

Сотрудники транспортной полиции выслеживали участников ОПГ и вышли на мужчину. Они задержали его во время оперативно-розыскных мероприятий. При обыске в кармане у хабаровчанина нашли 50 граммов тяжелых наркотиков, которые он недавно забрал из тайника. В ходе следствия выяснилось, что он также причастен и к продаже другой, более мелкой партии запрещенных веществ.

- Мужчина будет находиться в СИЗО до вынесения приговора. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Остальные участники ОПГ также не уйдут от правосудия. Часть из них уже предстала перед судом, другие сделают это в ближайшее время, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Если хабаровчанина признают виновным, его могут приговорить к 10-20 годам лишения свободы.

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