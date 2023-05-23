Годовая инфляция снизилась в Хабаровском крае
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
В апреле 2023 года годовая инфляция в Хабаровском крае замедлилась до 0,9 процента. Основную роль сыграло расширение ассортимента продовольственных товаров и увеличение объема их производства.
В стране увеличился выпуск молокопродукции по сравнению с 2022 годом. Благодаря этому в Хабаровском крае удалось сдержать рост цен. Кроме того, положительно отразились меры господдержки отрасли и снижение издержек животноводов.
В 2022 году в России собрали большой урожай зерновых культур. Это помогло снизить стоимость сырья для производства товаров. Производители круп и муки сократили расходы, за счет чего цены на готовую продукцию росли медленнее, чем в марте 2023 года.
В целом уровень инфляции в Хабаровском крае остается ниже, чем в ДФО, где показатель составил 3,4 процента, и России - 2,3 процента.
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