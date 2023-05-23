Неудачно присел: росгвардейцы задержали подозрительного мужчину на обочине в Бикине

Подозреваемый в наркоторговле мужчина выдал себя, присев на газон
Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю
Росгвардейцы патрулировали улицы Бикина, когда заметили сидящего на газоне мужчину в районе улицы Первомайской. Правоохранители подъехали к подозрительному человеку, чтобы поинтересоваться, не нужна ли ему помощь. Сидевший рядом с проезжей частью выглядел пьяным. На всякий случай росгвардейцы связались с дежурным, чтобы проверить личность мужчины.
- Была получена информация от дежурного, что он может быть причастен к хранению и сбыту наркотиков, - уточнили в УФС ВНГ по Хабаровскому краю.
Росгвардейцы обыскали мужчину в присутствии понятых. У него в кармане нашли бумажный сверток с растительной массой. Его забрали на экспертизу, а 43-летнего подозреваемого отвезли в участок полиции для дальнейшей проверки.
Бумажный сверток нашли в кармане у мужчины
Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю
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